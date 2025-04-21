В Иране произошло землетрясение

Сегодня в 14:12 по местному времени в районе Сепидан провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,2 балла.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, очаг подземных толчков располагался на глубине 6 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.