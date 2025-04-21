https://news.day.az/world/1746561.html В Иране произошло землетрясение Сегодня в 14:12 по местному времени в районе Сепидан провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,2 балла. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета. Согласно информации, очаг подземных толчков располагался на глубине 6 км.
В Иране произошло землетрясение
Сегодня в 14:12 по местному времени в районе Сепидан провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,2 балла.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, очаг подземных толчков располагался на глубине 6 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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