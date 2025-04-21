В Баку поймали таксиста-автохулигана

В Баку арестован таксист, нарушавший правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Управления Государственной дорожной полиции города Баку, инцидент произошёл в Низаминском районе.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Низаминского районного управления полиции задержали водителя автомобиля марки Chevrolet с госномером 90-YL-782, Кямрана Агалиева, за систематическое игнорирование ПДД и создание опасной ситуации на дороге.

При проверке выяснилось, что мужчина находился за рулём в нетрезвом виде. В связи с этим в его отношении был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Судом было принято решение лишить Агалиева водительских прав на один год и назначить ему административный арест сроком на 15 суток.