В крупной азербайджанской реке повысился уровень воды

Обнародована фактическая гидрологическая ситуация на реках Азербайджана

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По состоянию на 11:00 21 апреля, в некоторых реках повысился уровень воды. В реках Гудьялчай-Гымыл зафиксирован рост на 6 см, Баргюшадчай-Алигулуушагы- на 8 см, Охчучай-Бюрюнлю - на 7 см, Гуручай-Боюк Таглар и Тертерчай-Кяльбаджар - на 3 см.

В нижнем течении реки Кура, в пункте Кура-Ширван, уровень воды повысился на 20 см, Кура-Сальян - на 10 см, Кура-Банка - на 5 см.