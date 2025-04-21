https://news.day.az/world/1746479.html Кадры последнего появления Папы Римского на публике - ВИДЕО Снято последнее появление Папы Римского на публике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Оно состоялось 20 апреля во время пасхальной службы.
Кадры последнего появления Папы Римского на публике - ВИДЕО
Снято последнее появление Папы Римского на публике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Оно состоялось 20 апреля во время пасхальной службы.
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