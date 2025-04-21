https://news.day.az/world/1746479.html

Кадры последнего появления Папы Римского на публике - ВИДЕО

Снято последнее появление Папы Римского на публике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Оно состоялось 20 апреля во время пасхальной службы.