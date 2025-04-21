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Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встретился с Папой Римским - ВИДЕО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встречался с Папой Франциском в пасхальное воскресенье в Ватикане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.