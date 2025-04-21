https://news.day.az/world/1746508.html Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встретился с Папой Римским - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встречался с Папой Франциском в пасхальное воскресенье в Ватикане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встретился с Папой Римским - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс был одним из последних, кто встречался с Папой Франциском в пасхальное воскресенье в Ватикане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре