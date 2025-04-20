Азербайджанское дерби в тройке лидеров по посещаемости

Матч 31-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Нефтчи" (3:0) посетили 7200 зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стала второй по посещаемости в текущем сезоне.

Больше зрителей собрал только матч этих же команд в 23-м туре на "Нефтчи Арене", где встречу "Нефтчи" - "Карабах" (0:1) посмотрели 9355 человек.

Интересно, что и третий результат сезона также принадлежит азербайджанскому дерби: на игру 15-го тура "Нефтчи" - "Карабах" (0:3) пришли 7069 зрителей.

Четвертое место по числу болельщиков заняла встреча 9-го тура "Сумгайыт" - "Карабах" (0:1), которую на стадионе имени Мехти Гусейнзаде посетили 7000 человек.