Мировой экономике предсказали падение важного показателя

Мировая торговля товарами сократится в 2025 году на 0,2 процента, предсказала Всемирная торговая организация (ВТО), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если в октябре 2024 года ожидался трехпроцентный рост этого показателя, то теперь ВТО резко ухудшила свои прогнозы. Причиной этого стали пошлины, к которым прибегли ведущие экономики мира. В случае усугубления конфронтации с помощью "взаимных" тарифов и усиления политической неопределенности падение может достигнуть полутора процентов. ВТО подчеркивает, что ущерб будет нанесен экспортно ориентированным странам. Кроме того, особенно резким будет спад в Северной Америке, где экспорт сократится на 12,6 процента.

Тем не менее объем торговли услугами вырастет в этом году на четыре процента, что на один процентный пункт ниже того, что ожидалось.