На Земле ожидают серию магнитных бурь

На Земле ожидают серию мощных магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вечером 21 апреля вероятность сильной магнитной бури увеличится до 80%, в то время как 20 апреля ожидается спокойная магнитосфера. Уже 22 апреля вероятность магнитной бури на Земле поднимется до 85%. 23-24 апреля ожидаются сильные магнитные бури класса G2. Стабилизация магнитного фона ожидается 25-29 апреля.

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, до планеты добрались "два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере". Уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля - G2 и G1 - средняя и слабая буря.