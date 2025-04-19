Жорик и Европарламент толкают армянство к новому позору

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как раз сегодня в соцсетях обсуждалась истерика, устроенная блогером-сепаратистом по имени Овик по поводу "исламизации" Карабаха. Этот Овик страшно недоволен тем, что на азербайджанских землях строятся мечети, что в освобожденном Лачине ликвидирован парк "100-летия геноцида армян" и построенная в годы оккупации церковь. На их месте строится мечеть! - рвет на себе волосы сепаратист Овик. Мечети строятся там, где их никогда не было, - вопит он.

Даже смешно слышать такое от армянина. Армяне за полтора столетия пребывания на азербайджанских землях (нынешняя Армения) понастроили массу церквей там, где их никогда не было, разрушив при этом около 300 мечетей. За тридцать лет оккупации Карабаха и Зангезура армяне сравняли с землей 70 мечетей и построили множество новоделов, понатыкав повсюду "древние" хачкары.

Похоже, сепаратист Овик думает, что это все не аргумент, и западный мир ухватится именно за нарратив об "исламизации". Неосторожные предвыборные заявления Трампа совсем вскружили головы армянству и его защитникам. Они почти не говорят теперь об "исторических правах армян", так как это не сработало, они теперь делают упор на "исламизацию".

Вот и депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла увидел в восстановлении Азербайджаном суверенитета над Карабахом "наступление исламизма". Отвечая на адресованный евродепутатам некой организацией NAM вопрос, Жорик принялся лить слезы по идентичности армян и освобождению территорий, которые, оказывается, являются "тысячелетним центром армянской культуры и христианской цивилизации". Наплакавшись, он обрушился с критикой на европейскую дипломатию, и особенно досталось главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сделала "катастрофический выбор", подписав с Баку соглашение по газу. Это, считает французский депутат ЕП, подвигло Азербайджан на "дестабилизацию на заморских территориях Франции".

В общем, все плохо, шеф, гипс снимают, клиент уезжает...

Только один вопрос: армянской и проармянской тусовке самой не надоел этот цирк? Сколько можно позориться? Особенно это касается Франции, по наущению которой армянские реваншисты ухватились за идею "спасения христианства" в одном отдельно взятом Карабахе. С самого армянского агитпропа спрос небольшой - он никогда не отличался умом и сообразительностью, выплевываемые им тезисы всегда были преступны и при этом еще и глупы. Спрос с покровителей, считающих, что вложили в руки армянству летальное оружие в виде "исламского фактора" и необходимости сплочения против него.

После пережитого позора и многочисленных провалов проармянская тусовка продолжает на что-то надеяться. Конечно, этот цирк тоже закончится и уедет. Останутся только клоуны вроде Жорика Барделлы, но у них не будет зрителей.