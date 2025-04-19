В Кыргызстане начинаются Дни культуры Азербайджана

Азербайджанский и кыргызский народы объединяют общетюркская идентичность, общие культурные ценности, продолжающийся на протяжении веков литературный и культурный обмен. Сегодня две страны успешно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, в частности ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, Организации тюркских государств, Международной тюркской академии. В то же время взаимные визиты на высшем уровне и совместное участие в международных культурных проектах еще больше сближают наши народы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Дни культуры Азербайджана, которые пройдут в столице Кыргызстана Бишкеке с 20 по 25 апреля, откроют новую страницу в отношениях двух стран в сфере культуры.

В связи с мероприятием, которое будет организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики и пройдет впервые, Бишкек посетят мастера искусств, деятели литературы и культуры, художественные коллективы, представители СМИ нашей страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, в ведущих культурных и образовательных учреждениях столицы Кыргызстана будут организованы выставки, концерты, презентации книг, мастер-классы и другие мероприятия.

Отметим, что Дни культуры Кыргызстана в нашей стране прошли в апреле 2024 года.