Эльдар Азизов о системе ливневой канализации в Баку

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов сообщил, что, несмотря на заблаговременное предупреждение о сильных дождях, обрушившихся на столицу 15-16 апреля, существующая система отвода дождевой воды не справилась с нагрузками, вызванными изменением климата.

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию, Азизов отметил, что насосные станции оказались перегружены, а коммуникации потеряли необходимую пропускную способность.

Он подчеркнул, что это указывает на необходимость пересмотра подходов к городской инфраструктуре, в первую очередь к системе канализации.