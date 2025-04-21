https://news.day.az/society/1746438.html Эльдар Азизов о системе ливневой канализации в Баку Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов сообщил, что, несмотря на заблаговременное предупреждение о сильных дождях, обрушившихся на столицу 15-16 апреля, существующая система отвода дождевой воды не справилась с нагрузками, вызванными изменением климата.
Эльдар Азизов о системе ливневой канализации в Баку
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов сообщил, что, несмотря на заблаговременное предупреждение о сильных дождях, обрушившихся на столицу 15-16 апреля, существующая система отвода дождевой воды не справилась с нагрузками, вызванными изменением климата.
Как передает Day.Az, комментируя ситуацию, Азизов отметил, что насосные станции оказались перегружены, а коммуникации потеряли необходимую пропускную способность.
Он подчеркнул, что это указывает на необходимость пересмотра подходов к городской инфраструктуре, в первую очередь к системе канализации.
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