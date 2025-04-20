Очередной удар Трампа по USAID

Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить бюджет Госдепартамента и USAID.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект 16-страничного документа.

"Администрация Трампа рассматривает планы по закрытию десяти посольств и 17 консульств, а также намерена сократить или уплотнить несколько других иностранных миссий", - говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ Госдепа, с которым ознакомилось издание.

Присутствие США сократится "почти на каждом континенте": предлагается закрыть шесть посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, Лесото, ДРК и Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и Мальте, а также дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах.

За пределами Европы "лишние" консульства будут закрыты в Камеруне (Дуала, экономическая столица страны), в ЮАР (Дурбан), Индонезии (Медан) и в Южной Корее (Пусан).

Также предполагается вовсе закрыть посольство в Сомали и так называемый Багдадский центр дипломатической поддержки вместе с консульством в Эрбиле. А в тех странах, где действует очень много консульств, как, например, в Японии и Канаде, предполагается свести их все в одно место.

С другой стороны, сокращение раздутого аппарата американских загранучреждений проходит на фоне переформатирования вообще всей концепции внешней политики США. В первую очередь это отказ от "продвижения демократии" и "оголтелого глобализма", что само собой приводит к массовому сокращению персонала, который обслуживал гранты уже расформированного агентства USAID и прочих подобных структур.