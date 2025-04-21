https://news.day.az/unusual/1746414.html В Швейцарии эвакуируют скот с пастбищ из-за сильных снегопадов - ВИДЕО Эвакуация с засыпанных снегом швейцарских пастбищ выглядит так. На юг Швейцарии и север Италии обрушились сильные штормы, власти призывают туристов воздержаться от поездок в эти регионы из-за опасности схода лавин и затоплений, передает Day.Az.
В Швейцарии эвакуируют скот с пастбищ из-за сильных снегопадов - ВИДЕО
Эвакуация с засыпанных снегом швейцарских пастбищ выглядит так.
На юг Швейцарии и север Италии обрушились сильные штормы, власти призывают туристов воздержаться от поездок в эти регионы из-за опасности схода лавин и затоплений, передает Day.Az.
Наиболее сильно от снегопада пострадал швейцарский кантон Вале, местным жителям пришлось срочно эвакуировать с пастбищ коз и овец.
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