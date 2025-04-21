В Швейцарии эвакуируют скот с пастбищ из-за сильных снегопадов

Эвакуация с засыпанных снегом швейцарских пастбищ выглядит так.

На юг Швейцарии и север Италии обрушились сильные штормы, власти призывают туристов воздержаться от поездок в эти регионы из-за опасности схода лавин и затоплений, передает Day.Az.

Наиболее сильно от снегопада пострадал швейцарский кантон Вале, местным жителям пришлось срочно эвакуировать с пастбищ коз и овец.