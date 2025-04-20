Эвакуатор насмерть сбил пешехода в Гёйгёле

В Гёйгёльском районе произошёл смертельный наезд - эвакуатор сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Ени Кызылджа.

Жертвой происшествия стал 66-летний Музакир Абдуллаев, житель Дашкесанского района. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато расследование.