https://news.day.az/society/1746252.html Эвакуатор насмерть сбил пешехода в Гёйгёле В Гёйгёльском районе произошёл смертельный наезд - эвакуатор сбил пешехода. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Ени Кызылджа. Жертвой происшествия стал 66-летний Музакир Абдуллаев, житель Дашкесанского района. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато расследование.
Эвакуатор насмерть сбил пешехода в Гёйгёле
В Гёйгёльском районе произошёл смертельный наезд - эвакуатор сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Ени Кызылджа.
Жертвой происшествия стал 66-летний Музакир Абдуллаев, житель Дашкесанского района. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту начато расследование.
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