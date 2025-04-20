есть погибший и пострадавшие

В Ереване во время вооруженного конфликта был убит подросток.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел вечером в районе Канакер. Один из пострадавших скончался по дороге в медицинский центр. Двое раненых с различными травмами были доставлены в другую клинику.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали двух лиц, подозреваемых в убийстве.