https://news.day.az/world/1746308.html Массовая драка в Ереване, есть погибший и пострадавшие В Ереване во время вооруженного конфликта был убит подросток. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел вечером в районе Канакер. Один из пострадавших скончался по дороге в медицинский центр. Двое раненых с различными травмами были доставлены в другую клинику.
Массовая драка в Ереване, есть погибший и пострадавшие
В Ереване во время вооруженного конфликта был убит подросток.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел вечером в районе Канакер. Один из пострадавших скончался по дороге в медицинский центр. Двое раненых с различными травмами были доставлены в другую клинику.
Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали двух лиц, подозреваемых в убийстве.
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