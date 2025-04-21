Все iPhone призвали срочно обновить

Корпорация Apple призвала обновить все iPhone и прочую фирменную технику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом компания сообщила в бюллетене по безопасности.

Специалисты рассказали, что в компонентах операционных систем (ОС) CoreAudio (CVE-2025-31200) и RPAC (CVE-2025-31201) нашли критические уязвимости, которым присвоены соответствующие идентификаторы. Проблема затрагивает iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.

"Apple известно о том, что уязвимости могли быть использованы для чрезвычайно сложной атаки против конкретных целевых пользователей iOS", - заявили в корпорации. Уязвимость CVE-2025-31200 в CoreAudio нашли специалисты Apple и Google Threat Analysis. Уязвимость CVE-2025-31201 была найдена инженерами Apple. В связи с этим в компании подготовили исправляющие уязвимость обновления и призвали пользователей срочно обновить свои устройства.

Патч безопасности был разослан пользователям iPhone, iPad, Apple TV, Mac и Vision Pro - на их девайсах стали доступны обновления iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, tvOS 18.4.1, macOS Sequoia 15.4.1 и visionOS 2.4.1 соответственно.