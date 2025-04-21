В Азербайджане произошло землетрясение

21 апреля в 08:31 в 6 километрах к востоку от станции Шеки, на границе Шеки-Огуз, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 17 километров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.

Подземные толчки не ощущались.