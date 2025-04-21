https://news.day.az/society/1746409.html В Азербайджане произошло землетрясение 21 апреля в 08:31 в 6 километрах к востоку от станции Шеки, на границе Шеки-Огуз, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 17 километров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана. Подземные толчки не ощущались.
В Азербайджане произошло землетрясение
21 апреля в 08:31 в 6 километрах к востоку от станции Шеки, на границе Шеки-Огуз, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 17 километров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана.
Подземные толчки не ощущались.
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