Саудовская Аравия может принять 64 сборные на ЧМ-2034

Министр спорта Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал сообщил, что страна будет готова принять 64 национальные сборные на чемпионате мира 2034 года, если Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение об увеличении числа участников турнира.

Ранее медиа сообщили, что ФИФА рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Это может произойти в честь столетия с проведения первого мундиаля в 1930 году. Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал инициативу интересной и поручил провести ее детальный анализ. Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес также поддержал этот проект, передает Day.Az.

Против расширения числа участников мундиаля высказались президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни и руководитель Азиатской конфедерации футбола (АФК) Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

"64 команды? Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что оно полезно для всех, мы будем рады его уважать", - приводит слова министра спорта Саудовской Аравии L'Equipe.

О том, что чемпионат мира по футболу 2034 года состоится в Саудовской Аравии официально было объявлено 11 декабря 2024 года. Страна была единственным кандидатом на проведение турнира. Чемпионат мира продлится 38 дней, так как с 2026 года в турнире будут принимать участие 48 команд. Медиа сообщали, что мундиаль может пройти не летом, а в январе из-за экстремальной жары и празднования Рамазана.

Ближайший чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие рекордное количество команд - 48. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Первая игра турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека", финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум". Матч за "бронзу" состоится в Майами.

Встречи чемпионата мира по футболу 2030 года пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Матч открытия состоится на стадионе Estadio Centenario в Монтевидео (Уругвай). Все шесть стран автоматически квалифицируются на турнир и это будет первый чемпионат мира, который пройдет на трех континентах - в Европе, Африке и Южной Америке. Португалия и Марокко впервые примут чемпионат мира по футболу.

Последний ЧМ проходил в Катаре в 2022 году. Тогда мировое первенство впервые состоялось на Ближнем Востоке. В финальной стадии турнира принимали участие 32 команды. Лучшей в мире стала Аргентина, которая в финале обыграла победителей предыдущего первенства французов (3:3 в основное время, 4:2 - по пенальти).