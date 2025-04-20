https://news.day.az/world/1746272.html В США раскрыли итоги переговоров с Ираном Американская администрация заявила, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Неназванный чиновник из США рассказал, что переговоры продолжались четыре часа.
В США раскрыли итоги переговоров с Ираном
Американская администрация заявила, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Неназванный чиновник из США рассказал, что переговоры продолжались четыре часа. Он раскрыл итоги встречи и сообщил, что был достигнут очень хороший прогресс в ходе прямых и непрямых обсуждений.
"Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали", - отметил представитель США.
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