В США раскрыли итоги переговоров с Ираном

Американская администрация заявила, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неназванный чиновник из США рассказал, что переговоры продолжались четыре часа. Он раскрыл итоги встречи и сообщил, что был достигнут очень хороший прогресс в ходе прямых и непрямых обсуждений.

"Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали", - отметил представитель США.