Сильный пожар в Бинагадинском районе Баку

Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.

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15:11

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжается тушение пожара.