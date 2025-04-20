https://news.day.az/society/1746340.html Сильный пожар в Бинагадинском районе Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД. В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности. --------- 15:11
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Сильный пожар в Бинагадинском районе Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.
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15:11
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжается тушение пожара.
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