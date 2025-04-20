В проливе Дарданеллы приостановлено движение судов

С утра 19 апреля в проливе Чанаккале (Дарданеллы) в Турции из-за густого тумана временно приостановлено двустороннее движение транзитных судов.

Как сообщает Day.Az, туман, усилившийся в открытом море, привел к ухудшению видимости.

Управление судоходства в проливе Чанаккале сообщило капитанам судов, следующих в северном и южном направлениях, что с 06:20 пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях.

Сообщается, что движение судов будет восстановлено после того, как рассеется туман.