Определился победитель Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соревнования прошли на городской трассе в Джидде.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".

Пиастри, в активе которого стало 99 очков, лидирует в общем зачете чемпионата. На втором месте располагается его партнер по команде британец Ландо Норрис (89 очков), тройку лидеров замыкает победитель чемпионата мира последних четырех сезонов Ферстаппен (87).

В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (188 очков). В тройке лидеров также располагаются "Мерседес" (111) и "Ред Булл" (89).

Шестой этап чемпионата мира пройдет в Майами (США, штат Флорида) с 2 по 4 мая.