https://news.day.az/society/1746393.html В Гейгеле легковой автомобиль врезался в металлическое ограждение - есть погибший В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района. Так, находящийся в движении легковой автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и врезался в придорожную металлическое ограждение.
В Гейгеле легковой автомобиль врезался в металлическое ограждение - есть погибший
В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района.
Так, находящийся в движении легковой автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и врезался в придорожную металлическое ограждение.
В результате аварии погиб Р.Иманов 1990 г. р.
К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.
По данному факту проводится расследование.
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