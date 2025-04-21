В Гейгеле легковой автомобиль врезался в металлическое ограждение

В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района.

Так, находящийся в движении легковой автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и врезался в придорожную металлическое ограждение.

В результате аварии погиб Р.Иманов 1990 г. р.

К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.

По данному факту проводится расследование.