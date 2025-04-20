Стрельба в центре Берлина

Рано утром рядом с отелем Hilton в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Около 4:45 утра в Берлине у отеля Hilton на углу улиц Моренштрассе и Шарлоттенштрассе произошла стрельба. Сколько выстрелов было сделано и почему, в настоящее время неясно", - указано в публикации.

По данным издания, в результате происшествия ранение получил как минимум один человек. Полиция уже разыскивает двух подозреваемых, из-за спора которых и мог произойти инцидент. Кроме того, место стрельбы было оцеплено.