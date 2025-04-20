https://news.day.az/world/1746358.html Стрельба в центре Берлина Рано утром рядом с отелем Hilton в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Около 4:45 утра в Берлине у отеля Hilton на углу улиц Моренштрассе и Шарлоттенштрассе произошла стрельба. Сколько выстрелов было сделано и почему, в настоящее время неясно", - указано в публикации.
Стрельба в центре Берлина
Рано утром рядом с отелем Hilton в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Около 4:45 утра в Берлине у отеля Hilton на углу улиц Моренштрассе и Шарлоттенштрассе произошла стрельба. Сколько выстрелов было сделано и почему, в настоящее время неясно", - указано в публикации.
По данным издания, в результате происшествия ранение получил как минимум один человек. Полиция уже разыскивает двух подозреваемых, из-за спора которых и мог произойти инцидент. Кроме того, место стрельбы было оцеплено.
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