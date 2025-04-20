Космический корабль "Союз МС-26" успешно вернул экипаж с МКС на Землю

Посадочный модуль космического корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом НАСА Дональдом Петтитом успешно приземлился на территории Казахстана, в 147 километрах от города Жезказган.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Космический корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 01:57 по бакинскому времени. Операции по выходу с орбиты и последующей посадке прошли в штатном режиме.

Экипаж провёл на орбите около семи месяцев - с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года, выполнив широкий спектр научных и технических задач.

В настоящее время на борту МКС продолжает работу экипаж корабля "Союз МС-27", прибывший на станцию 8 апреля. В его состав входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким.