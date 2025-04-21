Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Ханое побывала в школе для лиц с нарушением зрения

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита во Вьетнам побывала в средней школе Нгуен Динь Чиеу в Ханое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с условиями обучения, созданными в школе.

На состоявшейся здесь встрече была представлена информация о проектах Фонда в области социальной интеграции лиц с нарушением зрения в нашей стране и инклюзивного образования. Отмечалось, что между Фондом Гейдара Алиева и Программой развития ООН подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению доступа к информационно-коммуникационным технологиям для людей, потерявших зрение и слабовидящих. Данный проект направлен на интеграцию людей с нарушением зрения в общество и расширение их возможностей получения знаний и информации посредством информационно-коммуникационных средств. Сообщается, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева при специальной школе-интернате для детей с нарушением зрения создана типография, где печатаются учебники и учебные пособия шрифтом Брайля.

Лейла Алиева вручила сертификат о финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева средней школе для лиц с нарушением зрения во Вьетнаме в рамках поддержки инклюзивного образования. В то же время, было доведено до внимания, что Фонд Гейдара Алиева подарит школе ряд оборудования для поддержки образования детей с нарушением зрения.

Отметим, что школа, функционирующая с 1982 года, предназначена для детей с нарушением зрения. С 1988 года в этой школе также могут учиться и лица с нарушением зрения. В настоящее время в школе обучаются 1800 учеников, в том числе 145 лиц с нарушением зрения.

Помимо преподавания академических предметов, преподавательский состав также участвует в разработке модели инклюзивного образования. Здесь создана комплексная система инклюзивного образования. Миссия школы - предоставление равных возможностей получения качественного образования, содействие независимости и интеграции в общество.