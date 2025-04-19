В Сумгайыте загорелся торговый центр

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в торговом центре, расположенном в городе Сумгайыт, был локализован в короткие сроки.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило МЧС. В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.