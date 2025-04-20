Православные христиане и католики отмечают Пасху

Сегодня, 20 апреля, православные христиане и католики отмечаю светлый праздник - Пасху.

Даты Пасхи у католиков и православных обычно различаются из-за разных календарей. Восточные христиане (православные) используют юлианский календарь, то есть их праздники рассчитываются по старому стилю. Западные христиане (католики) живут по григорианскому календарю (новый стиль). Чаще всего католическая Пасха наступает раньше, но иногда праздник у разных ветвей христианства выпадает на один день. Последний раз такое было в 2017 году.

На первом Вселенском соборе в городе Никее в 325 году установили, что Пасха наступает в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В современности Воскресение Христово всегда отмечают в период с 4 апреля по 8 мая (21 марта и 25 апреля по старому стилю).

В современном понимании Пасха - это христианский праздник Воскресения Христова. Согласно Новому Завету, накануне иудейской Пасхи (Песах) в пятницу (Страстная, Великая пятница) тело Сына Божьего Иисуса Христа после распятия на Голгофе погребли в склепе. Через три дня ученицы Христа хотели совершить ритуальное умащение тела благовониями (миро), но увидели, что склеп пуст. Христос воскрес и явился последователям. Так новозаветная Пасха приобрела смысл "перехождения от смерти к жизни, от земли к небу".

Считается, что в месте погребения и воскресения Иисуса Христа - в храме Гроба Господня (Иерусалим) - ежегодно накануне Пасхи в Великую субботу сходит Благодатный огонь. Верующие считают, что пламя никто не зажигает, оно появляется чудесным образом. Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви.

Верующие готовятся к Пасхе в течение семи недель Великого поста. В это время христиане придерживаются строгих правил: отказываются от определенной пищи (например, мяса), молятся и посещают службы в храмах. Смысл Великого поста - подготовить не только тело, но и душу к встрече Светлого Христова Воскресения.

Накануне воскресенья, в Великую субботу, христиане собираются на всенощное бдение в храмах. Там же освящают специальную пищу: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. Верующим не рекомендуют есть их до праздника как непостные продукты.

Кулич - прообраз хлеба (артоса - по-гречески), который апостолы оставляли воскресшему Христу на трапезах. Сегодня в Светлую седмицу с артосом совершают крестные ходы, а в субботу раздают прихожанам.

Крашеные яйца - один из главных символов современной Пасхи. Есть несколько версий, почему раз в году, на Пасху, красят яйца. Согласно одной из них, последовательница Христа Мария Магдалина после воскресения своего учителя рассказала о чуде римскому императору Тиберию и преподнесла ему куриное яйцо как символ новой жизни. Император же усомнился и ответил, что такое настолько же невозможно, насколько и белое яйцо не может стать красным. Случилось чудо, и яйцо изменило цвет и стало красным. Красный цвет яйца символизирует кровь Христа, само яйцо - могилу Спасителя, а расколовшееся яйцо - выход Иисуса из могилы или его воскресение.

У православных верующих в Пасху принято "христосоваться", то есть трижды приветствовать друг друга словами "Христос воскресе" и ответом "Воистину воскресе". В этот день многие собираются с родственниками и близкими и едят праздничные блюда.