Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху

В рамках 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги Яссин Бензиа отличился с пенальти в матче против "Нефтчи" (3:0), забив первый гол после более чем двухмесячного перерыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в феврале алжирский полузащитник забивал в двух матчах подряд против "Сабаха", но затем выдал серию из 9 игр без голов.

30-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Азербайджана забил всего 6 мячей и уступает по результативности в составе "Карабаха" Леандро Андраде (14 голов) и Нариману Ахундзаде (9).

Отметим, что в прошлом сезоне Бензиа отличился 12 раз и стал вторым по результативности в "Карабахе" после Жуниньо (20 голов).