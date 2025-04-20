https://news.day.az/sport/1746314.html Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху В рамках 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги Яссин Бензиа отличился с пенальти в матче против "Нефтчи" (3:0), забив первый гол после более чем двухмесячного перерыва. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в феврале алжирский полузащитник забивал в двух матчах подряд против "Сабаха", но затем выдал серию из 9 игр без голов.
Хавбек "Карабаха" прервал двухмесячную голевую засуху
В рамках 31-го тура Азербайджанской Премьер-лиги Яссин Бензиа отличился с пенальти в матче против "Нефтчи" (3:0), забив первый гол после более чем двухмесячного перерыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в феврале алжирский полузащитник забивал в двух матчах подряд против "Сабаха", но затем выдал серию из 9 игр без голов.
30-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Азербайджана забил всего 6 мячей и уступает по результативности в составе "Карабаха" Леандро Андраде (14 голов) и Нариману Ахундзаде (9).
Отметим, что в прошлом сезоне Бензиа отличился 12 раз и стал вторым по результативности в "Карабахе" после Жуниньо (20 голов).
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