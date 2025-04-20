https://news.day.az/politics/1746354.html Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az, об этом говорится в послании Папы по случаю Пасхи.
Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией
Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в послании Папы по случаю Пасхи.
В своем послании он также затронул балканские страны и призвал политиков этих стран не допускать напряженности и кризиса, а также ситуацию в африканских странах (ДРК, Судане, регионе Сахеля), Йемене и Мьянме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре