Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в послании Папы по случаю Пасхи.

В своем послании он также затронул балканские страны и призвал политиков этих стран не допускать напряженности и кризиса, а также ситуацию в африканских странах (ДРК, Судане, регионе Сахеля), Йемене и Мьянме.