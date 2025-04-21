В Китае выразили обеспокоенность "законом джунглей"

Если в мировой торговле возобладает политика гегемонии и запугивания, проиграют все участники международного сообщества.

Об этом заявило Министерство коммерции Китая, комментируя торгово-тарифную политику администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ни одна страна не может быть полностью защищена от последствий односторонних и протекционистских действий. "Когда международная торговля превращается в джунгли, где сильный диктует условия слабым, пострадают все без исключения", - говорится в сообщении. Пекин отметил, что решительно выступает против заключения любых сделок, которые ущемляют интересы Китая. В случае подобных попыток страна примет жёсткие ответные меры.

Минкоммерции также заявило о готовности Китая к укреплению солидарности и координации с другими странами для коллективного противодействия одностороннему давлению. По мнению Пекина, международное сообщество должно занять справедливую позицию по отношению к тарифной политике США. "Пытаться добиться отмены тарифов за счёт интересов других - это всё равно что просить тигра добровольно отдать свою шкуру", - отметило министерство, указав на бесперспективность таких инициатив.

Между тем, по данным The Wall Street Journal от 15 апреля, администрация США якобы намерена добиться от более чем 70 стран ограничений на сотрудничество с Китаем. В обмен на снижение американских пошлин Вашингтон предлагает ограничить деятельность китайских компаний на их территориях и запретить поставки китайской продукции через эти страны.