https://news.day.az/world/1746380.html Названа дата очередных переговоров между США и Ираном Переговоры между Ираном и США на уровне экспертов, запланированные на 23 апреля, планируется провести в Омане при участии посредников. Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Карибабади.
Названа дата очередных переговоров между США и Ираном
Переговоры между Ираном и США на уровне экспертов, запланированные на 23 апреля, планируется провести в Омане при участии посредников.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Карибабади.
"В среду в Маскате пройдут экспертные и технические встречи с участием посредников для обсуждения деталей переговоров", - сказал он.
По его словам, в настоящее время стороны вырабатывают общие принципы ведения переговоров.
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