Названа ​​дата очередных переговоров между США и Ираном

Переговоры между Ираном и США на уровне экспертов, запланированные на 23 апреля, планируется провести в Омане при участии посредников.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Карибабади.

"В среду в Маскате пройдут экспертные и технические встречи с участием посредников для обсуждения деталей переговоров", - сказал он.

По его словам, в настоящее время стороны вырабатывают общие принципы ведения переговоров.