Никол Пашинян, пришедший к власти на волне бархатных ожиданий, оказался в положении гроссмейстера, который начал партию, но просчитался уже на четвёртом ходу. Его внешнеполитическая "многовекторность" не столько стратегия, сколько танец на горячем асфальте. В одном ухе у него шепчет ЕС, в другом - Россия, а между ними звучит отголосок закрывшегося офиса USAID.

Как передает Day.Az, об этом пишет ForPost.

С тех пор как Дональд Трамп вернулся в Белый дом и одним росчерком пера прекратил поток западных грантов в Армению, Пашинян заметно поостыл к еврочаяниям. Брюссель, хоть и улыбается, но категорично:

"Никаких поездок в Москву"

Армения же, как школьник с двоечными оценками, всё ещё надеется, что её пустят на "выпускной" в Европу: несмотря на опоздание, мятые брюки и симпатии к соседу, который не в списке приглашённых.

Тем временем Кремль открыл форточку: Еревану разрешено "восстановить межведомственные связи". В переводе с дипломатического - проявить покаяние. Возможно, даже неформально. Возможно, в виде участия в Параде Победы. Жест, который в Москве сочтут вежливым, а в Брюсселе - предательским.

На этом фоне спикер армянского парламента Ален Симонян включил арифметику: по его словам, в Великой Отечественной погибло очень много армян, потому Пашинян поедет в Москву не из любви к Владимиру Путину, а из уважения к дедам. Мол, если ЕС и обидится, - ну что ж, не впервые.

Армения оказалась в ситуации, когда любой шаг может быть роковым. ЕС, с её формальной кандидатурой в члены клуба, делает всё, чтобы Пашинян не вышел за рамки этикета. Но при этом - даже не гарантирует, что эта кандидатура когда-либо станет чем-то большим, чем визитной карточкой на европейском фуршете. Фикция взаимных обещаний, в которой Еревану отводится роль вечного студента.

Ирония в том, что США сами не гнушаются разговаривать с Россией - в кулуарах, за закрытыми дверями, с дипломатической вежливостью. Как и представители многих стран ЕС, прилетающие в Москву решать вполне себе приземлённые вопросы. Но Армении, как младшему брату, советуют: "Сиди дома и не высовывайся".

Союз с Россией в этом контексте выглядит не идеальным - но единственным реалистичным. Москва может быть суровой, но она, по крайней мере, не прячет свои условия за улыбками. В отличие от Брюсселя, где за каждую улыбку могут выставить счёт.

В мае станет известно, приедет ли Пашинян на Красную площадь или предпочтёт спрятаться за занавеской. Для Армении экзамен по геополитике. И если она снова попытается "усидеть на двух стульях", велика вероятность остаться стоять. На чужом празднике. В дождь и без зонта.