Пилот «Формулы-1» установил антирекорд

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл побил антирекорд "Формулы-1" по непопаданию во второй сегмент квалификации. Канадский гонщик сделал это в 75-й раз на этапе Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Чемпионат", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый сегмент Стролл завершил на 16-м месте, а во вторую часть квалификации попадают 15 человек. Таким образом, он превзошел по этому показателю Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

В текущем сезоне после трех Гран-при лидирует пилот "Макларена" Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. Его партнер по команде Оскар Пиастри набрал 74 балла и идет вторым. Замыкает тройку лидеров действующий победитель соревнований Макс Ферстаппен из "Ред Булла" - в его активе 69 очков.