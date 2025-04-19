Временно изменена схема движения этого автобуса

В связи с ограничением движения транспортных средств на участке улицы Сулеймана Везирова (от Бакинского Европейского лицея до проспекта Бабека) в Хатаинском районе столицы временно изменяется схема движения автобусного маршрута № 10.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, движение автобусов будет организовано по улице Центральный бульвар.