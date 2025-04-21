Эльдар Азизов рассказал о новом этапе развития Баку

Проливные дожди, обрушившиеся на Баку 15-16 апреля, в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры. Нарушения в работе коммунальных служб, затрудненное передвижение по улицам, подтопленные участки - все эти следствия природного явления стали для городских властей прямым сигналом к оперативным действиям.

Как передает Day.Az, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Несмотря на то, что мы были заранее предупреждены о надвигающемся ливне, существующая система водоотведения не смогла полностью справиться с современными климатическими вызовами. Насосные станции перегружены, а трубопроводы давно не соответствуют необходимой пропускной способности. Что диктует необходимость новых подходов к нашей городской инфраструктуре, и, в первую очередь, к канализационной системе", - подчеркнул глава Исполнительной власти.

Мэр Баку сообщил, что после стихии, обрушившейся на город в октябре прошлого года, в оперативном режиме была проведена встреча руководителей всех ответственных ведомств.

Согласно запросу Исполнительной власти Баку, из Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, на балансе которого находятся очистные сооружения, резервуары, насосные станции водопроводных линий и канализационных коллекторов, сообщили, что уже началась разработка необходимого проекта по модернизации ливнеотводной системы Баку. По предварительным оценкам, реализация этой программы займет не менее двух лет.

"Проблемы подобного рода существуют даже в самых развитых странах мира, - отметил Эльдар Азизов. - Но в нашем случае к ним добавляется и объективный фактор - существующая ныне инженерная система была рассчитана на ограниченное количество единиц жилья, тогда как на их месте уже давно выросли многоэтажные жилые комплексы. Нынешняя инфраструктура Баку физически не может справляться с такими объемами воды, а потому следует быть готовыми к тому, что нам придется сталкиваться с подобной ситуацией еще, как минимум, два года".

В качестве временной меры, направленной в периоды обильных осадков на минимизацию риска, бакинский градоначальник предложил ограничить в периоды сильных ливней проезд по тоннелям и под мостами. Эта мера, по словам Азизова, может временно снизить угрозу для жизни и имущества граждан, особенно в наиболее уязвимых участках городской транспортной сети.

"Город вступает в новый этап своего развития, а модернизация ливневой и канализационной инфраструктуры - ключевая составляющая этого процесса, - подчеркнул глава Исполнительной власти. - Поэтому, в данный момент мы объективно не застрахованы от повтора подобных случаев".

Эльдар Азизов поднял также тему поваленных ветром деревьев, ставшую предметом широкого обсуждения в обществе.

"Баку находится в зоне полупустынного и степного климата с сильными ветрами, - напомнил Азизов. - Деревьям здесь нелегко жить и выживать. Как и любой биологический организм, они имеют свой жизненный цикл, а потому их падение в реальных климатических условиях, сопровождающихся к тому же природными стихиями, зачастую предопределено. Но я уверен, что на месте каждого пришедшего в негодность дерева будет высажено новое. Зеленый щит Баку будет только укрепляться. Такова долгосрочная экологическая политика, основанная на видении общенационального лидера Гейдара Алиева, которую последовательно продолжает президент Ильхам Алиев".