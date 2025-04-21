Новый бизнес-седан Toyota размером с Camry: первое фото. Пресс-служба китайского филиала компании поделилась тизером четырёхдверки bZ7. Подробностей немного: речь идёт о среднеразмерном электрическом седане, который рассекретят на автосалоне в Шанхае 23 апреля. Выпускать Toyota bZ7 планируют на совместном предприятии с GAC, по предварительным данным, батарею для новинки разработают вместе с BYD.

Как передает Day.Az, главными соперниками должны стать BYD Han и Tesla Model 3.

Насколько можно судить, по форм-фактору, габаритам и дизайну серийная Toyota bZ7 окажется близка к Camry XV80. На это же намекает прошлогодний концепт-кар. Однако за счёт электрической платформы в салоне может быть гораздо больше места. Для конкуренции с Xiaomi и BYD японцам придётся предложить мощные силовые установки недорого.

Год назад Toyota уже демонстрировала кроссоверы, созданные вместе с китайскими гигантами FAW, GAC и BYD. В этот раз без технологий партнёров тоже не обойтись, ведь опыта массового производства электромобилей у компании из Страны восходящего солнца меньше. "Самостоятельный" проект Toyota bZ4X провалился в Китае, а BYD уже умудрилась опередить японцев на их родном рынке!

За пределами Поднебесной Toyota не верит в быструю электрификацию. Концерн даже поставил на паузу строительство завода по производству батарей. А вот гибриды японской марки пользуются повышенным спросом, и именно за такой конфигурацией может быть будущее.