В Сеуле пожилой психопат поджёг небоскрёб

В Сеуле, Южная Корея, пожилой психопат поджёг небоскрёб самодельным огнемётом.

Как передает Day.Az, по данным местной полиции, сегодня утром 60-летний кореец зашёл в 21-этажный дом в корейской столице и устроил пожар на 4-м этаже с помощью распылителя пестицидов, переделанного в огнемёт.

Погибли более 10 человек. Трое из них выпали из окон, пытаясь спастись от огня. Пострадали 11 человек, пятеро - в тяжёлом состоянии.

Самого поджигателя нашли мёртвым на 4-м этаже того же дома. Он оставил прощальные записки.