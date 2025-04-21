https://news.day.az/world/1746504.html В Сеуле пожилой психопат поджёг небоскрёб - есть погибшие - ВИДЕО В Сеуле, Южная Корея, пожилой психопат поджёг небоскрёб самодельным огнемётом. Как передает Day.Az, по данным местной полиции, сегодня утром 60-летний кореец зашёл в 21-этажный дом в корейской столице и устроил пожар на 4-м этаже с помощью распылителя пестицидов, переделанного в огнемёт. Погибли более 10 человек.
В Сеуле пожилой психопат поджёг небоскрёб - есть погибшие - ВИДЕО
В Сеуле, Южная Корея, пожилой психопат поджёг небоскрёб самодельным огнемётом.
Как передает Day.Az, по данным местной полиции, сегодня утром 60-летний кореец зашёл в 21-этажный дом в корейской столице и устроил пожар на 4-м этаже с помощью распылителя пестицидов, переделанного в огнемёт.
Погибли более 10 человек. Трое из них выпали из окон, пытаясь спастись от огня. Пострадали 11 человек, пятеро - в тяжёлом состоянии.
Самого поджигателя нашли мёртвым на 4-м этаже того же дома. Он оставил прощальные записки.
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