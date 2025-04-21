https://news.day.az/society/1746505.html Трагическая смерть целой семьи в Тертере В Тертерском районе трагически погибли четыре члена одной семьи в результате отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось в поселке Саров, где проживают бывшие вынужденные переселенцы из Кельбаджара. Среди жертв - Руфат Тагизаде, его супруга Афсана Тагиева и двое их детей, Умид и Сурейя.
Трагическая смерть целой семьи в Тертере
В Тертерском районе трагически погибли четыре члена одной семьи в результате отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось в поселке Саров, где проживают бывшие вынужденные переселенцы из Кельбаджара.
Среди жертв - Руфат Тагизаде, его супруга Афсана Тагиева и двое их детей, Умид и Сурейя. Все они были родом из Кельбаджарского района.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные действия.
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