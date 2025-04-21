Трагическая смерть целой семьи в Тертере

В Тертерском районе трагически погибли четыре члена одной семьи в результате отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось в поселке Саров, где проживают бывшие вынужденные переселенцы из Кельбаджара.

Среди жертв - Руфат Тагизаде, его супруга Афсана Тагиева и двое их детей, Умид и Сурейя. Все они были родом из Кельбаджарского района.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные действия.