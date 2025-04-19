В Международном центре мугама открылся вечер "Nağıl danış mənimçün"

В воздухе витала музыка, в каждом слове звучала душа. Так, в уютных залах Международного центра мугама, словно по мановению волшебной палочки, открылся вечер "Nağıl danış mənimçün" (Расскажи мне сказку) - поэтическо-музыкальная феерия, в которой слились голос и мелодия, слово и эмоция, сказка и реальность, сообщает Day.Az.

Открыл этот вечер поэт, писатель, драматург, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, подчеркнув силу и необходимость единения двух начал - поэзии и музыки, которые способны затронуть самые тонкие струны души современного человека.

Главными проводниками в этот сказочный мир стали Гусейнага Асланов - актёр и литературный чтец, и Зариф Керимова - пианистка, композитор, ставшие волшебными художниками вечера. Их дуэт создал потрясающую творческую атмосферу! Каждое стихотворение, прочитанное со сцены, было не просто услышано - оно проживалось, ощущалось, впитывалось сердцем. А музыка в этот вечер не сопровождала - она разговаривала со зрителями.

Зариф Керимова вела зрителя от классических интонаций к джазовым завиткам, от киномузыкальной лирики к интонациям востока, создавая звуковую картину, в которой время замирало. Прозвучали редкие, порой впервые в Баку представленные произведения великих композиторов - Рэнди Ньюман, Фазыл Атакоглу, Тойгар Ишыклы, Гарольд Арлен, Джо Хисаиши, Константин Меладзе... Их музыка стала мостом между культурами и эпохами.

Вечер украсили и яркие музыкальные гости, каждый из которых добавил в общее полотно свой уникальный штрих - флейтистка Наргиз Алиева (как дыхание воздуха), вокалистка Нурлана Абдуллаева (как голос сердца), тарист Исмаил Зульфугаров (как голос древней истории), нагарист Джафар Гасанов (как ритмы пульса земли).

Финал вечера - песня "Xatirə", родившаяся из творческого тандема: слова - Гусейнага Асланова, музыка - Зариф Керимовой. Эта композиция стала музыкальной метафорой всего происходящего - нежной, глубокой, трепетной.

Гости покидали зал с ощущением прикосновения к чуду. В этот вечер каждый действительно услышал свою сказку - ту самую, которую рассказывают сердцу, мостом между внутренним и внешним мирами.

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