Стало известно, когда Пезешкиан сможет посетить Баку

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан намечен на эту неделю.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи.

"В ходе визита планируются встречи, которые будут проходить на фоне укрепления ирано-азербайджанских отношений", - отметил он.