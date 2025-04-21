https://news.day.az/politics/1746490.html

Стало известно, когда Пезешкиан сможет посетить Баку

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан намечен на эту неделю. Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи. "В ходе визита планируются встречи, которые будут проходить на фоне укрепления ирано-азербайджанских отношений", - отметил он.