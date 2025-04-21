Сильный пожар в центре Баку

В связи с пожаром на одном из складов на ул. Низами в Насиминском районе Баку введено ограничение на движение транспортных средств с ул. Ковкяб Сафаралиевой в направлении улиц Низами и Юсифа Сафарова.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.