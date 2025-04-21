https://news.day.az/society/1746468.html Сильный пожар в центре Баку - закрыты эти дороги - ФОТО В связи с пожаром на одном из складов на ул. Низами в Насиминском районе Баку введено ограничение на движение транспортных средств с ул. Ковкяб Сафаралиевой в направлении улиц Низами и Юсифа Сафарова. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
Сильный пожар в центре Баку - закрыты эти дороги - ФОТО
В связи с пожаром на одном из складов на ул. Низами в Насиминском районе Баку введено ограничение на движение транспортных средств с ул. Ковкяб Сафаралиевой в направлении улиц Низами и Юсифа Сафарова.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
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