SSD-накопители и жесткие диски подорожают

Пошлины на импорт товаров в США окажут серьезное влияние на весь рынок хранения данных, включая производителей жестких дисков и SSD. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жесткие диски, являющиеся одними из самых сложных устройств хранения данных, зависят от глобальных цепочек поставок. Основные производители - Seagate, Toshiba и Western Digital - сталкиваются с серьезными вызовами. Включенные в цепочки страны, такие как Китай, Малайзия, Таиланд и Филиппины, облагаются пошлинами от 17% до 145%, а для переноса производства, особенно из КНР, потребуются значительные затраты.

Сборка SSD менее затратна и требует меньших инфраструктурных вложений, что позволяет производителям, таким как Kioxia, Micron, SanDisk, Samsung и SK Hynix, легче адаптироваться к новым условиям. Хотя память 3D NAND, произведенная в Китае, пока не попадает под пошлины, готовые SSD уже облагаются тарифами, что вынуждает компании переносить сборку в страны с более низкими пошлинами или в США. У некоторых производителей, таких как Solidigm, могут возникнуть трудности из-за сильной зависимости от производства в Китае.

Производители ленточных накопителей, такие как IBM и Fujifilm, расположенные в США, не попадают под пошлины. Однако компании, производящие Blu-ray и DVD диски в Азии, столкнутся с увеличением расходов, что в свою очередь приведет к росту цен.