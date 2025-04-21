https://news.day.az/society/1746440.html Глава ИВ Баку предложил ограничить въезд в тоннели при сильных дождях Чтобы снизить риски в период сильных дождей, Эльдар Азизов, глава Исполнительной власти Баку, предложил временно ограничить движение в тоннелях и подземных переходах. Как передает Day.Az, об этом он рассказал журналистам. Он отметил, что такая мера может помочь уменьшить угрозы, особенно на наиболее уязвимых участках транспортной сети.
Глава ИВ Баку предложил ограничить въезд в тоннели при сильных дождях
Чтобы снизить риски в период сильных дождей, Эльдар Азизов, глава Исполнительной власти Баку, предложил временно ограничить движение в тоннелях и подземных переходах.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал журналистам.
Он отметил, что такая мера может помочь уменьшить угрозы, особенно на наиболее уязвимых участках транспортной сети.
"Баку вступает в новый этап своего развития, и одним из ключевых направлений является модернизация систем ливневой и канализационной инфраструктуры. Однако, объективно говоря, мы не можем полностью исключить вероятность повторения подобных ситуаций", - добавил Азизов.
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