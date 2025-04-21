Глава ИВ Баку предложил ограничить въезд в тоннели при сильных дождях

Чтобы снизить риски в период сильных дождей, Эльдар Азизов, глава Исполнительной власти Баку, предложил временно ограничить движение в тоннелях и подземных переходах.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал журналистам.

Он отметил, что такая мера может помочь уменьшить угрозы, особенно на наиболее уязвимых участках транспортной сети.

"Баку вступает в новый этап своего развития, и одним из ключевых направлений является модернизация систем ливневой и канализационной инфраструктуры. Однако, объективно говоря, мы не можем полностью исключить вероятность повторения подобных ситуаций", - добавил Азизов.