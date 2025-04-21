В Азербайджане зафиксирован рост занятости в частном секторе

По состоянию на 1 марта этого года численность наемных работников в экономике Азербайджана составляла 1 758,8 тысячи человек.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

По данным, этот показатель на 1,8 тысячи человек или на 0,1% больше, чем на 1 февраля текущего года. За период до февраля численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 757 тысяч человек.

Из числа наемных работников в стране 878,5 тысячи человек работали в государственном секторе экономики, а 880,3 тысячи человек - в негосударственном (частном) секторе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество работающих в государственном секторе сократилось на тысячу человек, а количество работающих в частном секторе увеличилось на 2,8 тысячи человек.

Так, на начало февраля в Азербайджане численность наемных работников в государственном секторе экономики составляла 879,5 тысячи человек, а в частном секторе - 877,5 тысячи человек.

Следует отметить, что 18,7 процента занятых работают в сфере образования, 18,6 процента - торговли; ремонта транспортных средств, 13,7 процента - промышленности, 8,5 процента - здравоохранения и социального обслуживания населения, 6,5 процента - строительства, 6,4 процента - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,2 процента - в сфере транспорта и складирования, 3,9 процента - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,3 процента - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3 процента - в финансовой и страховой деятельности, 14,9 процента - в других отраслях экономики.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны за январь-февраль текущего года увеличилась на 10,2 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1043,6 маната. В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве среднемесячная номинальная заработная плата была выше.