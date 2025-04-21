Названы сроки модернизации системы отвода дождевых вод в Баку

"Сразу после природного бедствия, которое произошло в октябре прошлого года, была организована встреча с руководителями соответствующих ведомств", - сообщил журналистам глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Как передает Day.Az, он отметил, что в ответ на запрос Исполнительной власти города, Объединенная служба водоснабжения крупных городов, действующая при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, сообщила о начале разработки проекта по модернизации системы отвода дождевых вод в столице. По предварительным оценкам, реализация этого проекта займет не менее двух лет.

Азизов добавил, что подобные проблемы встречаются даже в самых развитых странах мира: "Однако в нашем случае существует еще один объективный фактор - инфраструктура была спроектирована для небольших жилых домов, в то время как сейчас на этих участках строятся многоэтажные комплексы. Существующая система просто не справляется с таким объемом воды, и нам предстоит быть готовыми к подобным ситуациям как минимум в течение следующих двух лет".