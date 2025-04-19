В Баку прошла презентация книги Пюнхана Шукюра "Расскажи мне сказку Шахерезады"

В Бакинском Центре Ататюрка прошла презентация новейшего творения талантливого писателя Пюнхана Шюкюра - книги под загадочным названием "Mənə Şəhrizadın nağılın danış" (Расскажи мне сказку Шахерезады) , сообщает Day.Az.

Несмотря на капризную апрельскую погоду, зал оказался полон - писателю удалось собрать настоящую интеллигентную публику, включая гостей даже из самых отдалённых уголков страны. Автор тепло приветствовал всех собравшихся, особо поблагодарив тех, кто, несмотря на непогоду, пришёл поддержать его в этот важный день.

Ведущим вечера стал историк и топонимист Назим Велишов, а сама презентация превратилась в настоящий литературный праздник, наполненный смыслом, эмоциями и творческой атмосферой. Выступавшие делились мыслями о личности Пюнхана Шукюра, его жизненном пути и богатом литературном наследии. Особое внимание было уделено многообразию жанров, в которых работает автор: рассказы, притчи, стихи, афоризмы - всё это нашло своё место в новой книге.

Участники отметили не только художественную ценность сборника, но и его общественно-публицистическое звучание, способное пробудить размышления у читателей. Книга вышла в издательстве "Şərq - Qərb" (Восток - Запад) под редакцией Гии Пачхаташвили.

В завершение вечера гости получили в подарок экземпляры книги с автографом автора, а напоследок - памятные фото, улыбки и тёплая атмосфера, которая останется в памяти надолго.