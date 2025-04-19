https://news.day.az/economy/1746207.html Авария в энергосистеме Грузии - Азербайджан оперативно предоставил до 400 МВт электроэнергии Как сообщалось ранее, сегодня в энергетической системе Грузии произошла крупная авария. Как сообщили в субботу в ответ на запрос Trend в пресс-службе "Азерэнержи", грузинская сторона обратилась за помощью к Азербайджану, передает Day.Az.
Авария в энергосистеме Грузии - Азербайджан оперативно предоставил до 400 МВт электроэнергии
Как сообщалось ранее, сегодня в энергетической системе Грузии произошла крупная авария.
Как сообщили в субботу в ответ на запрос Trend в пресс-службе "Азерэнержи", грузинская сторона обратилась за помощью к Азербайджану, передает Day.Az.
"Со стороны "Азерэнержи" незамедлительно была восстановлена параллельная с Грузинской государственной электросистемой работа", - отметили в пресс-службе ведомства.
По словам руководителя пресс-службы "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, в первые минуты после аварии в Грузию было передано 380-400 МВт электроэнергии.
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