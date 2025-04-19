Авария в энергосистеме Грузии

Как сообщалось ранее, сегодня в энергетической системе Грузии произошла крупная авария.

Как сообщили в субботу в ответ на запрос Trend в пресс-службе "Азерэнержи", грузинская сторона обратилась за помощью к Азербайджану, передает Day.Az.

"Со стороны "Азерэнержи" незамедлительно была восстановлена параллельная с Грузинской государственной электросистемой работа", - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя пресс-службы "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, в первые минуты после аварии в Грузию было передано 380-400 МВт электроэнергии.