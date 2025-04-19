https://news.day.az/sport/1746155.html Роналду может стать игроком клуба из Англии Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может стать игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Sport Bible Насир Джаббар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Роналду может стать игроком клуба из Англии
Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может стать игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Sport Bible Насир Джаббар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно его информации, Роналду рассматривает уход из саудовской команды ради участия в клубном чемпионате мира в 2025 году. На подписание Роналду претендуют лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". Контракт может быть заключен на месяц - время участия в турнире.
Роналду уже выступал в Англии и защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
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