Роналду может стать игроком клуба из Англии

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может стать игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Sport Bible Насир Джаббар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно его информации, Роналду рассматривает уход из саудовской команды ради участия в клубном чемпионате мира в 2025 году. На подписание Роналду претендуют лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". Контракт может быть заключен на месяц - время участия в турнире.

Роналду уже выступал в Англии и защищал цвета "Манчестер Юнайтед".