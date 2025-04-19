В Баку готовятся к очередному сносу домов

Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана сообщил о начале работ по демонтажу аварийных построек в столичных районах Сабунчи и Сураханы. Уже объявлен тендер на проведение сносных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в Сабунчинском районе снесут здания, выработавшие срок эксплуатации, на улицах Бабека, Михаила Фрунзе, 6-й Промысловой и Асильдара Мамедалиева. Местные жители не раз обращались с жалобами на аварийное состояние домов.

В Сураханском районе демонтаж затронет строение по адресу: улица Ханлара Алекперова, 87. Центр территориального строительства и планирования при Госкомитете уже приступил к подготовке проектно-сметных документов для проведения работ.

Кроме того, ранее сообщалось о планах снести устаревшие здания и в других районах столицы - на улице Ага Нейматулла, 13 и Железнодорожной, 19 в Бинагадинском районе, а также на улицах Оксиген, 1 и Марата Амирханова, 14 в Хатаинском районе.

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